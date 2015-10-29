В ОБСЄ заявляють, що вивезення вугілля з окупованого Донбасу до Росії не припиняється

Про це йдеться у тижневому звіті місії з 21 по 27 жовтня 2015 року.

"Впродовж звітного періоду Спостережна місія продовжувала спостерігати за великою кількістю вантажівок, які перетинали кордон в обох напрямках, в тому числі значний рух товарних вантажівок на двох прикордонних пропускних пунктах та рух самоскидів, які перевозили вугілля з України (Луганська область) до Російської Федерації через прикордонний пункт пропуску «Гуково»", - йдеться у звіті.

Спостерігачі зазначили, що більшість вантажівок мають реєстрацію Луганської області, але, водночас, вони часто фіксували вантажівки з реєстрацією з Донецької і Харківської областей, а також інколи з реєстрацією із Запорізької області.

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Також спостерігачі бачили вантажівки, зареєстровані в Російській Федерації та Республіці Білорусь, які перетинали кордон.

У зазначений звітний тижневий період кількість вантажівок з реєстрацією з Білорусі зменшився з 69 до 57. Ці вантажівки перетинали кордон на пропускному пункті «Донецьк».

Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня 2014 року, в ОБСЄ вже неодноразово заявляли, що Росія вивозить з України вугілля.