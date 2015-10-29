У Львові п'ятеро поліцейських влаштували бійку в нічному клубі

У Львові сьогодні, 29 жовтня, п’ятеро працівників нової поліції влаштували бійку в нічному клубі «Метро».

Як повідомила УНІАН прес-секретар поліції Львова Катерина Рибій, п’ятеро працівників поліції Львова, перебуваючи поза службою, сьогодні вночі відпочивали у нічному клубі «Метро» на вулиці Зеленій і «проявили некоректну поведінку, затіявши шарпанину з охороною та деякими відвідувачами клубу».

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«Була шарпанина. Вирішується питання про звільнення цих працівників з поліції за негідну поведінку», - додала вона.

Як повідомив УНІАН речник управління Державної служби охорони у Львівській області Денис Харчук, 29 жовтня, близько 5.00 ранку, на пульт ДСО надійшов виклик з «тривожної кнопки» від охорони нічного клубу «Метро». Працівники охорони припинили порушення громадського порядку.

Від подальших коментарів речник ДСО відмовився, посилаючись на те, що свої функції служба охорони виконала, а всі обставини розслідує поліція.

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Як стало відомо УНІАН від працівників клубу «Метро», п’ятеро працівників поліції під час відпочинку в клубі, перебуваючи у нетверезому стані, поводилися виклично і дозволяли собі некоректну поведінку під час відпочинку та по відношенню до працівників охорони клубу і деяких відвідувачів, а згодом почали провокувати бійку з охороною клубу, яка викликала наряд ДСО.

Нічний клуб «Метро» знаходиться у центральній частині міста, поблизу від приміщення Личаківського райвідділу міліції Львова.