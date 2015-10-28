Львів: Суперником Садового в другому турі буде Кошулинський - попередні дані ТВК

Як повідомляє Zaxid.net, на цей час ТВК має протоколи від усіх районів міста, крім Галицького. Згідно з ними, чинний міський голова Львова Андрій Садовий набрав 49,22% (131 426 голосів).

Друге місце зайняв кандидат від ВО "Свобода", колишній заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський – 12,29% (32 811 голосів), третє - висуванець "Громадянської позиції" Володимир Гірняк – 11,08% (29 595 голосів), четверте - народний депутат і лідер "Народного контролю" Дмитро Добродомов – 10,74% (28 697 голосів), п’яте - кандидат від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Оксана Юринець – 4,33% (11 576 голосів).

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"Ми чекаємо ще тільки одного протоколу від Галицької районної ТВК. У них сьогодні весь день не було світла, тому не було технічної можливості скинуто його. Але я контактував з головою комісії, тож лідер виборчих перегонів Андрій Садовий набрав там трохи менше ніж 49%. Тому ми можемо з впевненістю сказати, що буде другий тур", – зазначив голова міської ТВК Ігор Сліпецький.

Мер Львова Андрій Садовий уже заявив про готовність до другого туру виборів на посаду міського голови.

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"Коли будуть оголошені остаточні дані, я прийму їх такими, які вони будуть. Жодної конфронтації в місті не допущу. Я готовий до другого туру виборів", – сказав Садовий.

Нагадаємо, другі тури виборів міських голів великих міст відбудуться 15 листопада.