ENEMO: виборці масово і показово псували свої бюлетені

Про це повідомив координатор спостерігачів місії спостереження за виборами ENEMO Флорін Поенару, передає радіо "Свобода".

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"Ми вважаємо, що це те про що треба говорити чітко і голосно – велика кількість виборців знищували свої бюлетені перед тим, як кидали їх до скриньки для голосування. Ми вважаємо, що це часто-густо такий акт протесту проти політичного класу чи проти варіантів, які вписані в бюлетені. У нас були приклади, коли люди просто нищили чи писали якісь політичні слогани проти певної політичної партії на бюлетені чи на скриньці, чи взагалі якось вороже ставились до представників виборчої дільниці. Ця атмосфера, ці жести також треба внести до підсумків виборчого процесу", – зазначив Флорін Поенару.

Раніше місія Європейської мережі організацій із спостереження за виборами (ENEMO) заявила, що вибори 25 жовтня були проведені переважно у спокійній обстановці й відповідно до міжнародних стандартів.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня у всіх регіонах, окрім анексованого Росією Криму та окремих тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Центральна виборча комісія повідомила, що явка на виборах становила 46,62%.