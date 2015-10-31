Суд взяв під варту підозрюваного у скоєнні теракту проти Садового

Як повідомили УНІАН в прес-службі військової прокуратурі, таким чином, суд підтримав клопотання військової прокуратури Західного регіону України та слідчого управління ГУ МВС України у Львівській області і застосував запобіжний захід щодо підозрюваного.

"Підозрюваному інкримінується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГранату на подвір'я будинку мера Львова кинув боєць батальйону "Айдар", який перебуває у розшуку - Семенченко

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня близько 22.50 у Львові на подвір‘ї будинку, де проживає Садовий, пролунав вибух.

Працівники міліції, які здійснюють охорону території біля помешкання мера, затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір‘я родини Садових. Встановлено, що це 29-річний місцевий мешканець. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.