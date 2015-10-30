ЗМІ: у затриманого біля будинку мера Львова чоловіка вилучено три гранати РГД (фото)
Підозрюваного, який після вибуху гранати намагався втекти, затримали співробітники ДСО, які після обстрілу будинку родини Садових з гранатомета минулої зими, тепер цілодобово охороняють територію.
Про це повідомляє видання zaxid.net.
Зазначається, що підозрюваний після затримання назвався Олександром Гживінським та сказав, що служив в батальйоні "Айдар".
При Гживінському виявлено ще три гранати РГД та тротилову шашку.
Затриманий зізнався, що кинув гранату та заявив, що зробив це з метою протесту проти «власть імущих». При цьому додав, що "не має нічого особисто проти Садового, але вважайте, що це такий протест".
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Повідомляється, що Гживінському 29 років, він львів'янин. Станом на 00:10 п`ятниці Олександра Гживінського представники правоохоронних органів уже вивезли з місця нападу.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня, близько 22.50, у Львові на подвір‘ї будинку, де проживає міський голова Львова Андрій Садовий пролунав вибух. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.