На сесії Каховської міськради нардеп Хлань побив депутата від "Опоблоку" палкою ковбаси (фото, відео)

Фото і відео з місця події опублікували в Інтернеті місцеві ЗМІ.

Скандал виник, коли Філіпчук вирішив привітати з обранням міським головою Каховки Андрія Дяченка, висуванця "БПП "Солідарність". Він вручив меру пакет, в якому була пляшка горілки, палка ковбаси, консервний ключ та банку консервів «Каховка».

На засіданні сесії міськради, крім новообраного депутатського корпусу, були присутні губернатор області Андрій Путілов та Хлань, вони перебували у президії поруч з Дяченком. Під час свого виступу представник «Опозиційного блоку» назвав виборців, які голосували за нового мера, «алкоголіками», в цей момент народний депутат вихопив подаровану міському голові ковбасу і кілька разів вдарив нею Філіпчука.

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Хлань у Facebook прокоментував свій вчинок так: «На сесії Каховської міськради не стримався і злегка побив голову Каховського "ОБ" Філіпчука ковбасою. Думаю, відео ви без зусиль знайдете в Інтернеті заодно і зрозумієте мій мотив. Він образив майже чотири тисячі каховчан, які підтримали Дяченка, назвавши їх алкоголіками. Не стримався, але думаю, на моєму місці так вчинив би кожен".

Він також додав: "Розумію, мою реакцію не можна назвати нормальною, але для того рівня дискусії, який задає "Оппоблок", якраз вона підходить. Все ніяк не можуть змиритися, що час минає. Довели країну до зубожіння, до війни і чекають благородства?».

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Філіпчук вважає, що своїм виступом він нагадав, завдяки кому Дяченко став мером міста», а факт побиття розцінює як завдання тілесних ушкоджень і вже подав заяву в міліцію.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.