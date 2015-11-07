У Сумах стартував набір до нової поліції

Як передає кореспондент УНІАН, старт кампанії дав заступник начальника департаменту патрульної поліції України Євген Жуков. «Ми хочемо, щоб люди повернулися до поліції обличчям і йшли працювати разом з нами», - зазначив він.

Читайте такожЖителів Маріуполя запрошують до нової поліціїЗа інформацією начальника УМВС України в Сумській області Анатолія Річкаля, планується набрати 300 поліцейських.

«Очікується, що на одне місце поліцейського в Сумах буде 15 претендентів», - підкреслив керівник главку.

"Участь у конкурсі може взяти кожен громадянин України віком від 21 до 35 років, фізично розвинений, без судимостей, який має водійське посвідчення категорії «В», вільно володіє українською мовою та прагне змін. Набір у поліцію в Сумах триватиме до 30 листопада, після чого на відібраних кандидатів чекатиме 3-місячне навчання. Аби потрапити на службу до нової поліції, громадяни повинні подати до Центру реєстрації кандидатів у патрульну поліцію анкету встановленого зразка, або зареєструватися он-лайн на сайті МВС України", - нагадали в главку.