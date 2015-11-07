У Сумах стартував набір до нової поліції
У Сумах сьогодні стартував конкурсний набір до нової поліції.
Як передає кореспондент УНІАН, старт кампанії дав заступник начальника департаменту патрульної поліції України Євген Жуков. «Ми хочемо, щоб люди повернулися до поліції обличчям і йшли працювати разом з нами», - зазначив він.
Читайте такожЖителів Маріуполя запрошують до нової поліціїЗа інформацією начальника УМВС України в Сумській області Анатолія Річкаля, планується набрати 300 поліцейських.
«Очікується, що на одне місце поліцейського в Сумах буде 15 претендентів», - підкреслив керівник главку.
"Участь у конкурсі може взяти кожен громадянин України віком від 21 до 35 років, фізично розвинений, без судимостей, який має водійське посвідчення категорії «В», вільно володіє українською мовою та прагне змін. Набір у поліцію в Сумах триватиме до 30 листопада, після чого на відібраних кандидатів чекатиме 3-місячне навчання. Аби потрапити на службу до нової поліції, громадяни повинні подати до Центру реєстрації кандидатів у патрульну поліцію анкету встановленого зразка, або зареєструватися он-лайн на сайті МВС України", - нагадали в главку.