У центрі Львова відбулося дві бійки: один юнак загинув, у трьох ножові поранення

У ніч на середу, 18 листопада, у центрі Львова сталася бійка між групою молодих людей, серед яких була дівчина.

Як повідомили у львівській поліції, інцидент стався о 01:20 на проспекті Свободи, 49 біля Оперного театру. В результаті 19-річний львів'янин отримав смертельне ножове поранення, ще двоє львів'ян у віці 17 і 18 років отримали ножові поранення і госпіталізовані в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Місцеве видання Zaxid.net повідомляє, що співробітники поліції затримали дівчину, яка була причетна до різанини. Дівчині 23 роки, вона львів'янка. Крім того, співробітники поліції встановили особи чотирьох молодих чоловіків і знайшли ніж, який після різанини злочинці викинули. Зараз проводять оперативні заходи для того, щоб їх затримати.

Цієї ж ночі близько 02:30 на проспекті Свободи, 28 між молодими людьми, особи яких встановлюються, виникла бійка. Внаслідок ножові поранення отримали двоє львів'ян віком 18 та 19 років.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство). Карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Правоохоронці просять відгукнутися можливих очевидців даних злочинів, щоб оперативно встановити особи зловмисників.

Як повідомляв УНІАН раніше, вночі 18 листопада невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в приміщення дільничного пункту поліції по вулиці Айвазовського у Львові.