Мій Дім – унікальна платформа для вирішення проблем багатоповерхових будинків

В Україні почала працювати нова соціальна платформа moydom.com, мета якої познайомити і об'єднати жителів багатоповерхових будинків для виявлення і вирішення комунальних проблем будинку, в якому вони живуть.

Непрацюючий ліфт, перегорілі лампочки в під'їзді або стрімко зношується ліфт - типові проблеми практично будь-якої багатоповерхівки. Сподіватися на допомогу ЖЕКу не доводиться, адже комунальники зовсім не квапляться усувати несправності, максимально відтягуючи в часі ремонтні роботи. Як це часто буває, багато проблем будинку своїми силами вирішують його мешканці.

Добре, якщо сусіди знайомі один з одним і небайдужі до виникаючих несправностей рідної багатоповерхівки. Але так буває далеко не завжди. Задумайтеся, кого з мешканців вашого будинку ви знаєте? Коли востаннє ви відвідували збори жителів будинку? Які питання на них обговорювалися?

Дуже часто багатоповерхівка стає запущеної не стільки тому, що комунальні служби погано виконують свою роботу, скільки через байдужість або погану організованість її мешканців.

Соціальна платформа Moydom дозволяє значно спростити комунікації між сусідами. Так, в інтернеті існує досить форумів і сайтів, присвячених проблемам будинків. Проте всі вони розрізнені і не всі з них зручно використовувати. Сервіс Мій Дім якраз і створювався для того, щоб об'єднати в одному місці мешканців усіх багатоповерхових і багатоквартирних будинків.

Для кожного будинку, жителі якого зареєструються на порталі, створюється власне ком'юніті, де сусіди можуть обговорювати всі питання, які мають відношення до їх багатоповерхівки.

Переваги такого підходу очевидні. Більше немає необхідності організовувати збори, не потрібно обходити або обдзвонювати всіх мешканців, збираючи гроші на черговий ремонт, і можна не переживати про те, що якесь важливе питання буде вирішене без вас. Мій Дім допоможе всім сусідам залишатися в курсі кожної проблеми. Почніть в ком'юніті обговорення якогось питання, і до нього в будь-який момент зможуть приєднатися інші члени.

Спільними зусиллями ви без проблем зможете знайти краще рішення. І ніхто з сусідів не зможе сказати, що його думка не була врахована.