РФ безкоштовно постачала в Україну як гуманітарку спецзасоби для розгону Майдану – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, на підставі постанов уряду про введення в дію засобів посиленої дії «в Україну було поставлено величезну кількість світлошумових гранат, сльозогінних засобів та інших спецзасобів».

Читайте такожОголошення АТО проти учасників Майдану готувалося з січня - ГПУ

«Ці спецзасоби постачались безкоштовно Росією як гуманітарна допомога. Тобто саме спецзасоби, які не пройшли перевірку МОЗ щодо їхньої дії на людину, були безоплатно поставлені з РФ і широко використовувались під час цих подій (придушення акцій протесту в Україні - УНІАН)», - наголосив Горбатюк.

Читайте також18 лютого 2014 року бійцям "Беркуту" і Внутрішніх військ видали мисливські рушниці - ГПУ

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке повинно бути підписано на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.