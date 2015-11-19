У СБУ розповіли, де ховаються "беркутівці", які брали участь у розстрілі Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик.

За його словами, також частина з підозрюваних «беркутівців» переховується на тимчасово окупованих територіях у Криму та Донецькій і Луганській областях.

Читайте такожГПУ не виключає участі російських снайперів у розстрілі Майдану

“Двоє з них знаходяться на території Польщі, один - у Білорусі, п'ятеро - у Криму, семеро - на території так званих “ДНР” і “ЛНР”. Всі інші - в Росії”, - сказав Дублик.

Своєю чергою начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк нагадав, що четверо із 22-х “беркутівців” київської спецроти зараз перебувають під арештом.

Читайте такожВ ГПУ розповіли, хто координував "тітушок" під час Майдану

Також він додав, що з Республікою Польща та з Білоруссю тривають переговори про видачу “беркутівців”, однак екстрадиція ускладнюється тим, що Інтерпол відмовився розшукувати їх, вбачаючи політичні мотиви такого розшуку з боку України.