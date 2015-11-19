У СБУ розповіли, де ховаються "беркутівці", які брали участь у розстрілі Майдану
18 бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” зі складу київської роти, які брали участь у розстрілі майданівців 20 лютого 2014 року, перебувають у розшуку, з них двоє переховуються в Польщі, один у Білорусі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик.
За його словами, також частина з підозрюваних «беркутівців» переховується на тимчасово окупованих територіях у Криму та Донецькій і Луганській областях.
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“Двоє з них знаходяться на території Польщі, один - у Білорусі, п'ятеро - у Криму, семеро - на території так званих “ДНР” і “ЛНР”. Всі інші - в Росії”, - сказав Дублик.
Своєю чергою начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк нагадав, що четверо із 22-х “беркутівців” київської спецроти зараз перебувають під арештом.
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Також він додав, що з Республікою Польща та з Білоруссю тривають переговори про видачу “беркутівців”, однак екстрадиція ускладнюється тим, що Інтерпол відмовився розшукувати їх, вбачаючи політичні мотиви такого розшуку з боку України.