Сьогодні буде повністю відновлена подача електроенергії в будинки Маріуполя

Про це 0629 розповів начальник ТОВ "Міжрайонні розподільні електричні мережі" Максим Батенко.

Він повідомив, що станом на 8:00 в Маріуполі відновлена робота всіх підстанцій, виведених з ладу стихією. В даний час 13 аварійних бригад МРЕС, в тому числі і 1 бригада НП «МРЕС» Володарського району, 1 бригада НП «МРЕС» Первомайського району проводять відновлювальні роботи у приватному секторі.

За словами Максима Батенко, у всі багатоповерхові будинки Маріуполя подача електроенергії відновлено. На даний момент отримано від жителів приватного сектора 103 заявки.

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У Жовтневому районі буде проведена робота на 12 об'єктах, в Приморському - на 24 об'єктах, в Орджонікідзевському - на 8, у Іллічівському - 59 об'єктах.

9 бригад працюють у районах з відновлення повітряних ліній, 4 відновлюють кабельні лінії в підземних трасах. Роботи ведуться цілодобово. Минулої ночі на відновленням працювали чотири ремонтні бригади.

Максим Батенко уточнив, що якщо погодні умови не завадять проведенню робіт, на сьогодні заплановано завершення відновлення енергопостачання жителів міста.