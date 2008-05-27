Купатись чи не купатись на одеських пляжах?

Якість води в морі на всіх пляжах Одеси відповідає нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву обнародував на брифінгу головний санітарний лікар Одеси Іван КЛИМЕНТЬЄВ.

«У травні фахівці міської санепідемстанції проводять щотижневі забори проб морської води», – зазначив він.

За словами І.КЛИМЕНТЬЄВА, попередній аналіз проб проведено 22 травня. «Рівень забруднення води як за хімічними, так і за бактеріологічними показниками не перевищував нормативних показників», – сказав головний санітарний лікар міста.

«Можу з впевненістю сказати, що на всіх одеських пляжах у морській воді можна купатися», – додав І.КЛИМЕНТЬЄВ.

У свою чергу, начальник Управління інженерного захисту міста і розвитку побережжя Володимир СОКОЛОВ зазначив, що частина піску на пляжах восени і взимку була переміщена вітрами. «В осінньо-зимові місяці деяка кількість намитого в 2007 році піску на міських пляжах перенесена вітрами від південного траверсу до північного, а деяка – опинилася знову в морі. Проте пісок при цьому залишився в межах пляжів», – сказав він.

За словами В.СОКОЛОВА, зараз фахівці розробляють проект перенесення піску на вихідні позиції, ці роботи будуть проведені наприкінці пляжного сезону, щоб не заважати відпочиваючим.