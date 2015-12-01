Нацполіція анонсувала другу хвилю перевірок та закриття незаконних гральних закладів

Національна поліція проведе другу хвилю перевірок щодо закриття незаконних гральних закладів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

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"У зв'язку з криміногенною ситуацією у сфері грального бізнесу, а саме початку майже знову відкритого функціонування незаконних гральних закладів керівництво Національної поліції ухвалило рішення про проведення другої хвилі безстрокового опрацювання об'єктів грального бізнесу з метою суворого дотримання вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу", - сказав він.

Шкіряк запевнив, що на даний час правоохоронці мають інформацію практично про всі незаконні гральні заклади.

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"Зі вчорашнього дня почалося активне відпрацювання, і за першими результатами я можу сказати, що за добу працівники поліції знешкодили 30 гральних закладів", - додав радник міністра.