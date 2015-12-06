У Миколаєві розпочала роботу патрульна поліція
У Миколаєві розпочала роботу патрульна поліція. 484 патрульних поліцейських присягнули на вірність українському народу.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.В урочистостях взяла участь глава Нацполіції Хатія Деканоідзе.
Очолив Управління патрульної поліції Миколаєва лейтенант поліції Максим Ахромєєв.
Читайте такожАваков розповів про зарплати співробітників Нацполіції: від 6 до 98 тисячМиколаїв став шостим містом України, де розпочали свою роботу підрозділи патрульної служби. На даний час патрульні поліцейські вже працюють на вулицях Києва, Львова, Харкова, Одеси і агломерації Ужгород-Мукачево.
Нагадується, що реєстрація кандидатів до патрульної служби Миколаєва розпочалася 15 липня.
Перед цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розформував підрозділ ДАІ області після виявлення фактів корупції в його лавах.