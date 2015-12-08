В Угорщині пред'явлено звинувачення організатору шахрайської схеми з отримання громадянства українцями

Як пише Мукачево.нет, за даними прокуратури повіту Саболч-Сатмар-Берег, шахраї за винагороду допомогли отримати угорське громадянство майже 600 громадянам України.

У справі фігурують двоє жителів Закарпаття, які були посередниками при оформленні громадянства Угорщини за спрощенною процедурою. Вони займалися виготовленням фальшивих документів для осіб, які не мали на це права. Серед них були й ті, проти кого були відкриті кримінальні провадження. Зазначається, що вони платили за оформлення необхідних документів біля 1 тисячі євро.

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Загалом за 2013 рік через посередників пройшло 594 громадянина України з Закарпатської області. У 185 випадках йдеться про підробку документів в міських та сільських управах на території Угорщини.

Мова йде про отримання незаконного прибутку на суму 648 тисяч євро, які закарпатці сплатили за отримання угорського громадянства. Гроші обвинувачений витрачав для власних цілей, зокрема купив собі будинок.

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За попередньою інформацією мова йде про Жолта Сепешші, лідера партії "Єдність" та колишнього мера міста Монок, якого поліція заарештувала 9 вересня. Нині Сепешші загрожує конфіскація майна та тюремне ув'язнення.