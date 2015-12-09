Експерт розповів, як Міносвіти допомагає колаборантам під час захисту дисертацій

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрій Смілянський, експерт благодійного фонду "Майдан закордонних справ".

"Здобувач, кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту інституту економіки й управління федерального державного автономного освітнього закладу "Кримський федеральний університет ім. В. І. Вернадського" Сметанко Олександр Васильович", - йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що його місце роботи до окупації Криму - Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Сімферополь.

Його офіційний опонент - Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету.

Зі слів членів спеціалізованої ради, спеціальний дозвіл на допуск до захисту дисертації Сметанко отримав у Міністерстві науки і освіти України.

Напевно, подібні дії з боку міністра С. Квіта та очолюваного ним державного закладу спрямовані на "підрив економічної могутності" окупаційного уряду в Криму в рамках підтримки акції на адміністративній лінії між Херсонською областю та окупованим Кримом, вважає Смілянський.

"У світовій практиці подібні дії державних чиновників і людей, що живуть за рахунок платників податків країни, називаються "підтримкою колабораціонізму і сепаратизму". Цікаво, а чи мають вони право обіймати ті посади, які мають, і готувати інтелектуальне майбутнє покоління країни?" - підсумував експерт.