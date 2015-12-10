Поклонська запропонувала директору зоопарку в Ялті сісти в клітку на знак протесту

Про це повідомляє ТАСС.

«Він керівник, нехай приймає рішення. Якщо він не може забезпечити необхідні умови, то, по всій видимості, він їх і закриває. Значить, йому так треба. В знак протесту? Та заради Бога. Нехай хоч сам сідає в клітку», – сказала Поклонська.

«Для мене рішення про закриття говорить тільки про одне – що у нього дійсно не відповідають умови для того, щоб там містилися тварини. Гарна нагода для того, щоб навести там порядок», – зазначила вона.

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Раніше в четвер директор зоопарку «Казка» і сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков заявив, що закриває звіринці на знак протесту, і ця акція буде безстроковою.

«Він вже написав звернення до мене, щоб я добровільно пішла у відставку. Це просто, м'яко скажемо, вимога якогось неврівноваженої і неадекватної людини. Це не йому вирішувати», – зазначила Поклонська.

До цього Поклонська поклала на керівництво зоопарку «Казка» відповідальність за загибель двох тигренят-альбіносів. За її словами, про утримання тварин повинні були піклуватися власники, а не влада "республіки".