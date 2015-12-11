СБУ: Ватажок затриманої у Києві ДРГ у вересні-жовтні перебував у Росії

Ватажок затриманої у Києві диверсійної групи у вересні-жовтні перебував у Росії.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Вона зауважила, що «ліквідований керівник ДРГ – це 50-річний Олег Мужчиль». «Знаходять додаткові підтвердження факти його неодноразових виїздів за кордон з використанням підроблених паспортів. Встановлено, що остання поїздка керівника групи до Росії відбулась у вересні-жовтні цього року», - написала Гітлянська.

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За її даними, «затримані в результаті спецоперації в Києві члени диверсійної групи, у тому числі громадяни Російської Федерації, почали давати слідчим Служби безпеки України викривальні покази щодо своєї діяльності на території нашої держави». Речник зауважила, що в інтересах слідства СБУ поки що не розкриває усі деталі.

«Процесуальні дії тривають. Частині затриманих вже оголошено про підозру, до суду скеровані подання щодо обрання запобіжного заходу», - зазначила Гітлянська і додала: «Слідством продовжується перевірка версії про підконтрольність ДРГ російським спецслужбам та виконання поставлених ними завдань щодо підготовки терористичних актів на території України та безпосередньо у столиці».