Катування українських полонених бойовиками: Тандіт розповів про смерть бійця АТО
Українські громадяни, які перебувають в полоні у бойовиків на Донбасі, зазнають тортур.
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в інтерв'ю "5 каналу".
"На жаль, там (в полоні) катують наших хлопців. У п'ятницю помер Роман Капаций, батько шістьох дітей. Коли ми з однією з переговорщиць обговорювали звільнення Романа, вона перераховувала його каліцтва і проговорилася про колото-різані рани. Його катували. Бойовики продовжують це робити", - повідомив Тандіт.
Читайте такожТандіт: Більшість затриманих під час спецоперації в Красногорівці відпущені
Він також зазначив, що на сьогоднішній день, за даними СБУ, в полоні у терористів знаходиться 131 український громадянин, серед заручників є як військовослужбовці, так і цивільні особи. Деякі з них, за словами Тандіта, були вивезені на територію Росії.
Раніше Тандіт повідомив, що у Службі безпеки України знають місцезнаходження 57 українців, які перебувають в полоні у бойовиків на Донбасі.