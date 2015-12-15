Катування українських полонених бойовиками: Тандіт розповів про смерть бійця АТО

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в інтерв'ю "5 каналу".

"На жаль, там (в полоні) катують наших хлопців. У п'ятницю помер Роман Капаций, батько шістьох дітей. Коли ми з однією з переговорщиць обговорювали звільнення Романа, вона перераховувала його каліцтва і проговорилася про колото-різані рани. Його катували. Бойовики продовжують це робити", - повідомив Тандіт.

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Він також зазначив, що на сьогоднішній день, за даними СБУ, в полоні у терористів знаходиться 131 український громадянин, серед заручників є як військовослужбовці, так і цивільні особи. Деякі з них, за словами Тандіта, були вивезені на територію Росії.

Раніше Тандіт повідомив, що у Службі безпеки України знають місцезнаходження 57 українців, які перебувають в полоні у бойовиків на Донбасі.