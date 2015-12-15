Петиція про переведення Києво-Печерської лаври до УПЦ КП грає на користь антиукраїнських сил – експерт

Ініціатива щодо переведення Києво-Печерської лаври у підпорядкування Української Православної Церкви Київського Патріархату вигідна внутрішнім і зовнішнім силам, зацікавленим у дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви Московського патріархату (ЦіУПЦ), про це сказав експерт з питань державно-конфесійних відносин Юрій Решетніков.

«На жаль, окремі громадяни, які, хочеться вірити, є щирими і свідомими патріотами, не замислюються над тим, що своїми невиваженими діями насправді створюють лише додаткові точки проблем. У цьому контексті можна зазначити і нашумілу петицію щодо передачі Києво-Печерської лаври до Київського Патріархату. Попри те, що вона не може мати правових наслідків, не виключав би, що сам факт її наявності може використовуватися певними політиками з популістських чи якихось інших міркувань. На неї можуть посилатися як на vox populi (латинський вираз, перекладається як «голос народу - голос Божий» - Ред.), що суперечить інтересам збереження та зміцнення національної єдності», – зазначив Решетніков.

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«Очевидно, що коли Президент України наголошує на першочерговій необхідності збереження національної єдності – зокрема, перед обличчям тих викликів і загроз, що нині стоять перед Україною – розхитування міжконфесійних відносин, cвідоме чи несвідоме провокування міжконфесійного протистояння не тільки йде врозріз з інтересами нашої держави, але й прямо відповідає бажанням і намірам внутрішніх і зовнішніх сил, зацікавлених у дестабілізації суспільної ситуації в країні», – підкреслив експерт.

Як повідомлялося, 7 грудня на офіційному сайті Київської міської ради було оприлюднено електронну петицію про переведення Києво-Печерської лаври в юрисдикцію Української Православної Церкви Київського Патріархату. Ініціатива зібрала понад 13 тисяч підписів.

Також з заявами виступили намісники українських лавр. Намісник Почаївської лаври митрополит Володимир (Мороз) і намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній (Яковенко) вважають, що петиція про переведення Києво-Печерської лаври під юрисдикцію Української Православної Церкви Київського Патріархату є провокацією, що розпалює міжконфесійну ворожнечу.

11 грудня на сайті Київради була опублікована петиція про збереження Києво-Печерської лаври у підпорядкуванні УПЦ МП. Наразі ініціатива зібрала майже 20 тисяч підписів і продовжує набирати голоси.