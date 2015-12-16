Цьогоріч більшу кількість карт поляка отримали українці і білоруси

Така інформація була оприлюднена у польському Сеймі за підсумками 8 років дії закону «Про карту поляка», повідомляє Польське радіо.

Як заявив голова сеймової Комісії з питань зв’язків з поляками за кордоном Міхал Дворчик, до закону будуть внесені відчутні зміни. По-перше, належить взяти до уваги, що за надзвичайних обставин, як у випадку з евакуацією етнічних поляків з Донбасу, цих людей будуть трактувати на рівних із громадянами Польщі умовах. По-друге, зміни впроваджують можливість автоматичної і безкоштовної заміни карти на посвідку на постійне проживання, що можна буде зробити відразу після приїзду до Польщі. По-третє, клопотання про видачу карт поляка зможуть відтепер приймати також воєводи.

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«Карта поляка полегшує її власникам контакт з Польщею, але за останні роки зросла кількість тих, хто хоче одержати цей документ, не маючи жодного зв’язку з Польщею», - говорить др. Маріуш Ковальський зі Студій Східної Європи Варшавського університету.

«Польща стала привабливою», - додає Ковальський. «Можливо слід би було загострити критерії для її одержання, бо частина осіб розуміє карту поляка як „квиток зі знижкою до Польщі”», - додає Ковальський.

Право і справедливість планує вже найближчим часом подати проект змін до закону «Про карту поляка» на розгляд польського парламенту.