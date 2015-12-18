Україна посіла 81 місце в рейтингу людського розвитку ООН - BBC

А найкращим місцем для життя, знову, як і в минулому році, стала Норвегія. Вона вже у 12-й раз за чверть століття досліджень очолює цей список, передає BBC Україна.

До лідерів також увійшли Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Німеччина, США, Канада та Сінгапур.

Польща опинилася на 36 місці, Росія та Білорусь - на 50, Румунія - на 52, Молдова на - 107.

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А знизу рейтингу перебувають Центральноафриканська республіка, Еритрея, Чад, Бурунді і на останньому місці - Нігер.

Рейтинг ООН складається з урахуванням тривалості життя жителів країни, освіти, доходів і рівня злочинності.