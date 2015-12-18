Україна посіла 81 місце в рейтингу людського розвитку ООН - BBC
02:32, 18 грудня 2015Суспільство
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Організація Об'єднаних Націй випустила черговий щорічний звіт про розвиток людського потенціалу "Індекс людського розвитку". Україна в ньому посіла 81-е місце з майже 200 країн. У 2014 році вона займала 83 позицію.
Україна піднялася на 2 позиції у рейтингу людського розвитку ООН / hdr.undp.org
А найкращим місцем для життя, знову, як і в минулому році, стала Норвегія. Вона вже у 12-й раз за чверть століття досліджень очолює цей список, передає BBC Україна.
До лідерів також увійшли Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Німеччина, США, Канада та Сінгапур.
Польща опинилася на 36 місці, Росія та Білорусь - на 50, Румунія - на 52, Молдова на - 107.
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А знизу рейтингу перебувають Центральноафриканська республіка, Еритрея, Чад, Бурунді і на останньому місці - Нігер.
Рейтинг ООН складається з урахуванням тривалості життя жителів країни, освіти, доходів і рівня злочинності.
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