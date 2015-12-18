В ОБСЄ сумніваються в достовірності інформації бойовиків про кількість відведених озброєнь

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

«Треба говорити, що артилерію повністю не відвели від лінії зіткнення. Так звана "ДНР" дала нам базову інформацію цього тижня як це зробила українська армія і так звана "ЛНР", однак кількість зброї, яку вони декларували як відведену, є маленькою. Я і мої колеги не розуміють, як стільки агресії трапилося за останні 1,5 року, якщо у них була тільки ця кількість зброї», - сказав Хуг.

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