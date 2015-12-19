Житомирщина отримала 10 шкільних автобусів

Як передає кореспондент УНІАН, у дворі Житомирської ОДА сьогодні відбулося урочисте вручення представникам управлінь освіти райдержадміністрацій документів та ключів від 10-ти нових шкільних автобусів. Їх отримали Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Любарський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Радомишльський, Червоноармійський, Черняхівський райони.

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«За кошти Державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні із місцевими бюджетами області, а це відповідно 90% і 10%, ми закупили 20 автобусів. Половина з них вже прибули, ще десять ми очікуємо до кінця наступного тижня. Крім цього, до кінця 2015 року можливе фінансування з ДФРР ще 4 автобусів для перевезення школярів у районах, які найбільше цього потребують – Володарськ-Волинському, Новоград-Волинському, Коростенському і Червоноармійському районах», – повідомив голова Житомирської ОДА Сергій Машковський.

Загальна пасажиромісткість одного автобуса – 27 місць, 24 сидінь для школярів, 3 для супроводжуючих осіб. Шкільні автобуси марки ЕТАЛОН А0811ш придбано у Чернігівського автозаводу.

В наступному році область планує активно залучати інвестиційні кошти для транспортних потреб шкіл.

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Новий шкільний транспорт перевозитиме загалом 488 учнів та 41 педагогічного працівника з 46 сіл області.

Як повідомляв УНІАН, Житомирська ОДА закупить 20 шкільних автобусів виробництва «ПАТ «Чернігівський автозавод».