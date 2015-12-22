Президента просять не присвоювати статус учасника бойових дій "туристам" і тиловим рекетирам

Про це на своїй сторінці в Facebook пише волонтерська організація "Повернись живим".

"Останнім часом зона АТО все більше нагадує історичну пам'ятку, яку всі кому не лінь хочуть відвідати. І на виїзді поставити собі УБД, зірку на погони або щось ще", - пишуть волонтери, приводячи в приклад кілька відповідних випадків.

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Відзначається, що за півтора роки війни, за різними оцінками, в реальних боях взяло участь від 35 до 60 тисяч осіб: "нічну стрілянину по посадці, в якій собака зірвала розтяжку, боєм не варто вважати". За цей час УБД отримало 140 000 осіб. Це з урахуванням того, що багато справжніх бійців чекали на своє посвідчення півроку.

"Людина, яка пройшла ДАП не має отримувати однакове посвідчення зі співробітником "Беркута", який на в'їзді в Донецьку область віджимав у місцевих гроші. УБД в його нинішньому вигляді варто залишити для хлопців, які несуть службу в жовтій зоні і реально нюхали порох. Роздаючи їх далі жовтої зони ми принижуємо тих, хто воює в червоній. Ну і тим, хто служить, або служив у червоній зоні і регулярно ризикував своїм життям потрібно давати щось більше ніж безкоштовний проїзд і знижку на комуналку. Так - це ляже тягарем на бюджет, але якщо ми перестанемо давати УБД направо і наліво, з'явиться резерв, і ми зможемо гідно заохочувати хлопців з червоної зони", - підкреслюють волонтери.

Так, на цю тему голова Всеукраїнського союзу ветеранів АТО склав петицію на сайті Президента: "потрібно зробити так, щоб вона набрала 25000 підписів і була розглянута".