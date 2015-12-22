Українська сторона СЦКК на вихідних зафіксувала 120 порушень режиму тиші на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на керівника української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) Андрія Тарана.

«За вихідні спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували 120 випадків порушення режиму припинення вогню (19 грудня — 63 випадки і 20 грудня — 57 випадків). 15 обстрілів велись цілеспрямовано по позиціях Збройних сил України та безпосередньо по населених пунктах із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, нібито відведеного бойовиками», - повідомили у відомстві.

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Українською стороною СЦКК було зафіксовано 15 випадків застосування забороненої зброї, а саме, три обстріли зі 120-мм міномету по населених пунктах Нижньотепле і Станиця Луганська (Луганська область), 9 обстрілів з 82-мм мінометів по населених пунктах Красногорівка, Піски, Зайцеве та Мар’їнка (Донецька область), а також обстріл Красногорівки з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Чергова зміна СЦКК за 19 та 20 грудня здійснила 33 заходи щодо припинення вогню, лише 19 з яких дали позитивний результат.

У прес-службі також зазначили, що протягом останніх двох діб було зафіксовано зосередження танків, самохідних артилерійських установок та бойових броньованих машин в районах міста Донецьк.