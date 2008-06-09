62 українці застрягли в Єгипті через нехлюйство туркомпанії

Група українських туристів у складі 62 осіб не змогла вчасно вилетіти із Єгипта на батьківщину через несвоєчасну оплату їх перебування в м. Таба туристичною компанією «Слобода Тур».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

Завдяки своєчасному втручанню в ситуацію, що склалася, співробітників дипломатичної установи група українців сьогодні вранці повернулася чартерним рейсом з м. Шарм Ель-Шейх до України.

Ще частина українських туристів, близько 60 осіб, продовжують свій відпочинок згідно з туристичними путівками.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет та в Департаменті консульської служби.