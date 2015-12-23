Coub обрав найбільш популярні ролики 2015 року
17:42, 23 грудня 2015Суспільство
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Російський сервіс Coub визначив кращі коуби (короткі зациклені ролики) з опублікованих користувачами на платформі.
Скріншот сайту coub.com
Всього сервіс відібрав 150 роликів, поділивши на три підрозділи: «Кращі коубі 2015», «Приховані перлини 2015» і «Меми 2015».
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Так, у число найбільш популярних потрапили ролики, в яких поєднані сцени з різних фільмів, а також життєві ситуації з музичним супроводом.
Найкращі за версією УНІАН.
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