Coub обрав найбільш популярні ролики 2015 року

Всього сервіс відібрав 150 роликів, поділивши на три підрозділи: «Кращі коубі 2015», «Приховані перлини 2015» і «Меми 2015».

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Так, у число найбільш популярних потрапили ролики, в яких поєднані сцени з різних фільмів, а також життєві ситуації з музичним супроводом.

Найкращі за версією УНІАН.