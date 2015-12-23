Російські бойовики, які воювали на Донбасі, попросять Держдуму прирівняти їх до ветеранів бойових дій

Про це повідомляє ТАСС.

«Ми працюємо над тим, щоб прирівняти учасників конфлікту на Донбасі до ветеранів бойових дій. Ми готуємо відповідне звернення до депутатів і сподіваємося, що вже може бути Дума нового скликання на це звернення відгукнеться», - заявив голова організації Андрій Пінчук.

За його словами, бойовиків необхідно забезпечити пільгами в області медицини.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня, на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо введення російських кадрових військових на Донбас, Путін визнав, що Росія відправила на схід України людей для "вирішення певних питань, зокрема у військовій сфері".

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"Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю", - сказав Путін.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що Путін вперше публічно підтвердив наявність російських військ на Донбасі.