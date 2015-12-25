Геращенко: Бойовики часто погоджуються віддати полонених тільки коли ті вже при смерті

Про це вона сказала в інтерв'ю журналу «Український тиждень» №51-52 (25 грудня - 14 січня).

«Дуже часто вони погоджуються віддати нам бранця тільки тоді, коли він вже при смерті. Недавно помер один зі звільнених ще в липні, так і не оговтавшись від ножових поранень: його жорстоко катували. Бойовики, коли передають нам напівмертвих людей, сподіваються зняти з себе відповідальність за тортури і смерть», - заявила Геращенко.

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При цьому представник України в гуманітарній групі Тристоронньої контактної групи повідомила, що бойовики також хочуть звільнення злочинців, засуджених в Україні задовго до того, як на Донбасі була розв'язана Росією війна.

«Нещодавно запропонували нам відпустити людину, яка була засуджена ще в 2003 році за вбивство і вже відсидів 11 років з 15-річного терміну. Тобто дуже часто вставляють в списки на обмін осіб, які взагалі ніякого відношення не мають до нинішньої ситуації, але є дружбанами нинішніх бандитів», - розповіла Геращенко.

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Також вона зазначила, що вже два місяці українська сторона намагається звільнити одного тяжкопораненого чоловіка, у якого ампутовані обидві ноги, поранення ока та черевної порожнини.

«Ми все підготували для операції, реанімобіль вже чекав з дружиною, щоб його забрати. Бойовики відмовляються і починають говорити, що його взагалі у них немає. Потім, коли закидаємо їх фактажем, переконують, що, мовляв, Червоний Хрест відвідав не всіх ув'язнених в Україні, і що спочатку хочуть побачити всіх затриманих бойовиків, а потім допустять нас до пораненого», - заявила Геращенко.

Вона підкреслила, що розповідає про це, щоб люди розуміли, з якими бандитами доводиться мати справу.