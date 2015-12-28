Чубаров: У Сімферополі починається "судилище" над активістами

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, суд буде відбуватиметься в Сімферополі.

"Відкривається сьогодні в окупованому Криму судилище над Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим та Мустафою Дегерменджі, які виконували свій конституційний обов'язок щодо захисту своєї держави мирними і ненасильницькими способами, є кричущим порушенням міжнародного права, Статуту ООН, цинічним викликом міжнародному співтовариству і відходом від міжнародної законності з боку РФ", - заявив Чубаров.

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"Цинізм скоєного чергового злочину проти прав людини в Криму полягає у здійсненні російською державою, які окупували Крим, безперешкодної розправи над громадянами України - кримськими татарами, які виступили на захист своєї Батьківщини - Криму і збереження територіальної цілісності та суверенітету Української держави", - зазначив голова Меджлісу.

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За його словами, "якщо ж слідувати злочинній логіці російського правосуддя", то інкриміновані Чийгозу, Асанову і Дегерменджі діяння, "в однаковій мірі можуть бути застосовані також до лідерів і голів 100 держав світу - членів ООН, які підтримали територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі Крим, і засудили незаконні дії Росії в Криму".

"Життя і здоров'я Ахтема Чийгоза, Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, так само як й інших політичних в'язнів жителів Криму - Геннадія Афанасьєва, Рустема Ваітова, Руслана Зейтуллаєва, Юрія Ільченка, Олександра Кольченка, Олександра Костенка, Нурі Примова, Ферата Сайфуллаєва, Олега Сенцова, Олексія Чирнія знаходяться під загрозою", - підкреслив Чубаров.

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Лідер Меджлісу нагадав, що Чийгоз, Асанов і Дегерменджі спільно з більш ніж десятьма тисячами громадянами України - кримськими татарами і жителями Криму інших національностей, були учасниками мирного мітингу 26 лютого 2014 біля стін Верховної Ради АР Крим згідно з рішенням Меджлісу кримськотатарського народу.

Він закликав міжнародні організації та правозахисні організації, уряди держав - членів ООН докласти необхідних зусиль для того, щоб "зупинити свавілля російських окупантів і захистити права людини в тимчасово окупованому Росією Криму".