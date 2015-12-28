Чубаров: У Сімферополі починається "судилище" над активістами
У понеділок в тимчасово окупованому Криму розпочинається суд над заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом, активістами Алі Асановим та Мустафою Дегерменджі.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.
За його інформацією, суд буде відбуватиметься в Сімферополі.
"Відкривається сьогодні в окупованому Криму судилище над Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим та Мустафою Дегерменджі, які виконували свій конституційний обов'язок щодо захисту своєї держави мирними і ненасильницькими способами, є кричущим порушенням міжнародного права, Статуту ООН, цинічним викликом міжнародному співтовариству і відходом від міжнародної законності з боку РФ", - заявив Чубаров.
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"Цинізм скоєного чергового злочину проти прав людини в Криму полягає у здійсненні російською державою, які окупували Крим, безперешкодної розправи над громадянами України - кримськими татарами, які виступили на захист своєї Батьківщини - Криму і збереження територіальної цілісності та суверенітету Української держави", - зазначив голова Меджлісу.
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За його словами, "якщо ж слідувати злочинній логіці російського правосуддя", то інкриміновані Чийгозу, Асанову і Дегерменджі діяння, "в однаковій мірі можуть бути застосовані також до лідерів і голів 100 держав світу - членів ООН, які підтримали територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі Крим, і засудили незаконні дії Росії в Криму".
"Життя і здоров'я Ахтема Чийгоза, Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, так само як й інших політичних в'язнів жителів Криму - Геннадія Афанасьєва, Рустема Ваітова, Руслана Зейтуллаєва, Юрія Ільченка, Олександра Кольченка, Олександра Костенка, Нурі Примова, Ферата Сайфуллаєва, Олега Сенцова, Олексія Чирнія знаходяться під загрозою", - підкреслив Чубаров.
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Лідер Меджлісу нагадав, що Чийгоз, Асанов і Дегерменджі спільно з більш ніж десятьма тисячами громадянами України - кримськими татарами і жителями Криму інших національностей, були учасниками мирного мітингу 26 лютого 2014 біля стін Верховної Ради АР Крим згідно з рішенням Меджлісу кримськотатарського народу.
Він закликав міжнародні організації та правозахисні організації, уряди держав - членів ООН докласти необхідних зусиль для того, щоб "зупинити свавілля російських окупантів і захистити права людини в тимчасово окупованому Росією Криму".