Порошенко хоче, щоб РНБО вирішила питання продовження поставок електроенергії до окупованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві 21 грудня у приміщенні держкомпанії "Укренерго" заявив президент України Петро Порошенко.

Читайте такожЧубаров: електроенергія до Криму не може постачатися, коли в угодах півострів не визначений як АР Крим

"Це повинно бути винесено на розгляд РНБО", - наголосив він.

За словами президента, рішення про продовження поставок електроенергії до Криму після 1 січня 2016 року повинно бути прийнято з урахуванням національних інтересів України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму впродовж кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто. «Укренерго» 8 грудня підключило до роботи одну з чотирьох ЛЕП у напрямку анексованого Росією Криму.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, було укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в Об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набув чинності 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою цілях надійного й безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».