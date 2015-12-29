Мешканці окупованого Комінтернового скаржаться на мародерства бойовиків - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу по відеозв'язку сказав речник Антитерористичної операції Антон Миронович.

Він розповів про новини, які вчора надходили від мешканців селища Комінтернового.

"Місцеві дедалі більше скаржаться на бойовиків, відкрито звинувачують їх у мародерстві. За нашими даними, люди вже навіть звернулися до так званої комендатури російсько-терористичних військ у місті Новоазовськ з проханням навести лад у лавах загарбників та залишити невинних жителів Комінтернового у спокої", - зазначив Миронович.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня бойовики зайняли Комінтернове, що знаходилося у "сірій" зоні. 25 грудня бойовики покинули населений пункт. У штабі АТО повідомили, що бойовиків вдалося витіснити з допомогою дипломатичних переговорів. Бойовики поспішно вивели з селища важке озброєння, а потім його поступово покинули і самі члени незаконних збройних формувань. Пізніше прес-офіцер сектору "М" Олександр Кіндсфатер повідомив, що в Комінтерновому може залишатися невелика кількість бойовиків. 25 грудня бойовики частково повернулися в Комінтернове, знову завели туди техніку і важке озброєння.