В уряді РФ нарікають, що не добудували кілька бойових кораблів через Україну

Про це віце-прем'єр РФ з питань ВПК Дмитро Рогозін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-24".

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"Кораблі декількох проектів не будуть добудовані в цьому році через силові установки, які виробляла Україна - ми їм грошей заплатили, деякі контракти були під 100 мільйонів доларів, які були поставлені Миколаївському підприємству "Зоря-Машпроект". Вони нам ні грошей не повертають, ні двигуни не поставляють. Суд у Києві - іди й судися з ними", - сказав Рогозін.

Він заявив, що в РФ такого виробництва не було і зараз "ударними темпами" створюється власне виробництво таких агрегатів.

"Буде потрібен якийсь час. 2017-2018 - ті роки, коли ми виходимо на повне імпортозаміщення продукції, яку раніше вільно отримували з України. Зараз ми не можемо, тому що там до влади прийшли фашисти", - стверджує Рогозін.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня російська "Об'єднана суднобудівна корпорація" заявила про намір судитися з Україною через непоставку газотурбінних двигунів до фрегатів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України, реагуючи на російську агресію, 20 травня припинив дію угоди про військово-технічне співробітництво з РФ від 26 травня 1993 року.

Верховна Рада 21 травня розірвала п'ять угод між урядами України і РФ, що стосуються військового співробітництва між державами.

Державне підприємство "Зоря-Машпроект" (Миколаїв) - відомий у світі розробник і виробник газотурбінного обладнання, монополіст на ринку СНД у сфері розробки і виробництва газових турбін для кораблів військового флоту.

"Зоря-Машпроект" входить до складу держконцерну "Укроборонпром".