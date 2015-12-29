Порошенко дозволив ввести проти Росії санкції у відповідь

20:05, 29 грудня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє ввести проти Росії економічні санкції у відповідь.

Фото УНИАН

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, Порошенко підписав закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" (щодо надання повноважень уряду застосовувати адекватні заходи економічного характеру до держави-агресора).

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"Повернуто з підписом від президента (28.12.2015)", — йдеться в статусі документа.

Нагадаємо, на тлі процесу підготовки введення ЗВТ Україна-ЄС президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією та Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

21 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що з 1 січня РФ таки вводить продуктове ембарго на українські товари.

24 грудня Верховна Рада України прийняла закон, що дозволяє Кабміну вводити торгові санкції або інші обмежувальні заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії з боку інших держав, насамперед Росії щодо України.

Такими заходами можуть бути заборона зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження на їх здійснення, а також скасування тарифних пільг за ставками Митного тарифу України шляхом призупинення звільнення від оподаткування ввізним митом, застосування пільгових або повних ставок ввізного мита або скасування тарифних квот.

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