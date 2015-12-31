На Дніпропетровщині у новорічну ніч громадський порядок забезпечуватимуть 6 тисяч поліцейських

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.

Крім того, 31 грудня на посилений режим несення служби буде переведений весь особовий склад головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. У новорічну ніч в місцях проведення масових заходів буде задіяно 516 чоловік особового складу та 135 одиниць техніки.

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На території області у Новорічну ніч заплановано майже 900 масових заходів, в яких візьмуть участь понад 1,5 млн людей.