На Дніпропетровщині у новорічну ніч громадський порядок забезпечуватимуть 6 тисяч поліцейських
04:52, 31 грудня 2015Суспільство
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На Дніпропетровщині у новорічну ніч громадський порядок забезпечуватимуть 6 тис. співробітників поліції.
У Дніпропетровській області громадський порядок будуть забезпечувати 6 тисяч поліцейських / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.
Крім того, 31 грудня на посилений режим несення служби буде переведений весь особовий склад головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. У новорічну ніч в місцях проведення масових заходів буде задіяно 516 чоловік особового складу та 135 одиниць техніки.
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На території області у Новорічну ніч заплановано майже 900 масових заходів, в яких візьмуть участь понад 1,5 млн людей.
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