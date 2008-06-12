У СБУ - масове звільнення офіцерів

Недостатнє фінансування Служби безпеки України загрожує основам національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила заступник голови СБУ Світлана НЄЖНОВА.

Вона навела дані, згідно з якими протягом останніх десяти років рівень забезпеченості бюджетними коштами діяльності Служби безпеки України залишається на межі 0,2% від ВВП, або 40-50% від її реальної потреби. (Для порівняння: в європейських країнах сумарні видатки на утримання спецслужб становлять 1% від ВВП).

Збереження практики низького фінансування національної спецслужби може стати чинником, який стримуватиме ефективність діяльності у сфері забезпечення державної безпеки.

На сьогодні фонд оплати праці співробітників складає 50% від потреби, а на розвиток матеріально-технічної бази виділяється лише 18% від необхідного.

У зв’язку з недостатнім рівнем фінансування в аварійному стані перебуває понад 30% службово-технічних споруд, більш як 50% службових приміщень потребують ремонту. Проблемними залишаються питання забезпечення підрозділів спеціальною технікою, озброєнням, захисним спорядженням, автотранспортом тощо. Термінового оновлення потребує існуюче обладнання баз та полігонів антитерористичних підрозділів СБУ.

Така ситуація виникла через те, що 85% коштів спрямовується на оплату праці і тільки 10-15% - на розвиток матеріально-технічної бази.

Темпи зростання фонду оплати праці порівняно з іншими міністерствами та відомствами, що відбулися протягом 2004-2008 років призвели до значного (1,5-2 рази) відставання розміру зарплати співробітників СБУ від працівників інших органів державної влади.

На даний час офіцери СБУ з вислугою до 10 років з вищою освітою та спеціальною підготовкою отримують місячне грошове забезпечення менше заробітної плати працівників найпростіших професій супермаркетів, а молодший офіцерський склад – до 1,5 тис. грн., середній – до 2,5 тис. грн.

Щотижня надходить 25-30 рапортів від офіцерів і прапорщиків на звільнення з військової служби в СБУ. Мотивація одна – неможливість утримувати родину.

Залишається проблемним і питання забезпечення військовослужбовців житлом.

Разом з цим, сумарний економічний ефект від вжитих СБУ протягом 2007-2008 років оперативно-розшукових та оперативно-слідчих заходів становить понад 2 млрд. грн., не допущено укладання збиткових для України угод на суму понад 900 млн. грн., попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 1,3 млрд. грн.

За напрямком контррозвідувального захисту військово-економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу порушено 111 кримінальних справ. Повернуто до бюджету майже 9 млн. грн., нараховано штрафних санкцій на суму 2,2 млн. грн., попереджено економічних збитків державі на суму 43,5 млн. грн.

У галузі забезпечення інформаційної безпеки держави з початку цього року порушено 49 кримінальних справ, засуджено 18 осіб. За два роки з незаконного обігу вилучено близько 60 спеціальних технічних засобів, у т.ч. 4 комплекси моніторингу мереж стільникового зв’язку.

Спецпідрозділами СБУ вилучено понад 644 кг героїну і 61 кг кокаїну, ліквідовано 92 канали контрабанди наркотиків (у тому числі 11 транснаціональних), 5 нарколабораторій.

У результаті спільних оперативно-розшукових заходів із партнерськими спецслужбами перекрито канал вербування, підготовки та відправки бойовиків для терористичної діяльності до Іраку та припинено діяльність транснаціональної терористичної підпільної мережі, що діяла на території ряду країн Західної Європи. В 2007 році та першому кварталі 2008 року розкрито 172 проявів терористичного характеру, понад 40 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, 21 особу до адміністративної відповідальності.

Указом Президента України від 20 березня 2008 року № 252/2008 “Деякі питання забезпечення функціонування та реформування Служби безпеки України” Кабінету міністрів України доручено під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” опрацювати питання підвищення соціальних гарантій для співробітників СБУ, а також передбачити додаткові видатки Службі безпеки на забезпечення функціонування та реформування органів системи служби у сумі 1 млрд. 380 млн. грн.

Проте в проекті змін до державного бюджету України на 2008 р. Міністерством фінансів передбачено лише 6% від цієї суми.

З огляду на зазначене керівництво Служби безпеки України при внесенні змін до закону України „Про СБУ” наполягатиме на включенні відповідної статті щодо здійснення фінансового забезпечення СБУ на рівні не менше 0,5 відсотка від ВВП.