Шахта ім.Маркса могла вибухнути через... цигарку на поверхні?

На єнакіївській шахті імені Карла Маркса ще не доведено, що вівся видобуток вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Єнакієвому повідомив міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«Не доведено, що видобували вугілля», - так він відповів на запитання журналіста, наскільки доведено, що в день аварії вівся видобуток вугілля.

Міністр пояснив, що за заявою головного інженера шахти, той дозволив зняти пломбу, щоб викачати на поверхню 700 тонн вугілля, яке знаходилося в місткості в бункері на горизонті 1100 метрів.

У той же час В.ПОЛТАВЕЦЬ підкреслив, що «безперечно, керівництво шахти винне в тому, що сталася аварія».

За словами міністра, провина полягає в тому, що не були вжиті необхідні заходи для безпеки видобутку вугілля на цьому вугільному пласті.

«Знаючи, що вже на цій шахті не на одному горизонті були неприємності, треба було особливо звернути увагу саме на цей момент», - зазначив В.ПОЛТАВЕЦЬ і додав, що на цій шахті 8-10 років тому вже були викиди на верхніх горизонтах.

«Я думаю, що система контролю (опломбування) достатньо досконала, але будь-яку систему можна порушити, якщо це робити спеціально», - додав В.ПОЛТАВЕЦЬ.

Крім того, міністр допускає, що куріння на поверхні могло стати детонатором вибуху на шахті імені Карла Маркса 8 червня.

Міністр детально пояснив свою версію виникнення вибуху.

За його словами, «розкрили пласт на горизонті 1000 метрів так званої «Мазурки». Коли його розкривали, не відбулося ніяких явищ. Пройшли далі за цю «Мазурку» на 7 метрів, але з історії шахти на кожному горизонті виявляється були неприємності саме з цим пластом, тому іншого місця звідки міг статися викид, не було, тільки з «Мазурки».

В.ПОЛТАВЕЦЬ повідомив, що «близько 120 тис. тонн кубів газу відразу вийшли і винесли майже 3 тис. тонн вугілля, викид був такої сили, що по стволу (людському) йшов свіжий струмінь униз, але такою силою перевернуло цей повітряний струмінь і хвиля пішла вгору по стволу, потім знайшла джерело в стволі в районі 200 метрів, де й стався цей вибух».

Міністр пояснив, що «коли дійшла концентрація до вибухонебезпечної, а газ метан вибухає в межах від 4 до 12%, хвиля знайшла джерело».

Він підкреслив, що питання про те, що послужило джерелом, тобто детонатором для вибуху, повинна ще з`ясувати експертна комісія. В.ПОЛТАВЕЦЬ припустив, що «хвиля знайшла джерело, а за такої хвилі можливий розрив високовольтного кабелю, там є муфти, і можливі навіть такі речі, що було джерело-детонатор з поверхні». «Можливо навіть, і навіть можна припустити, що курили на поверхні», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. К.Маркса в Єнакієвому стався вибух. У момент аварії під землею знаходилися 37 чоловік. В результаті одна людина загинула, ще 29 чоловік, зокрема тих, хто працював на поверхні, були госпіталізовані. Залишається невідомою доля 12 гірників. Ведуться їхні пошуки.

Шахта ім. Карла Маркса є державною і належить ДП «Орджонікідзевугілля».

11 червня перший віце-прем`єр-міністр, голова урядової комісії Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Державна комісія з розслідування причин аварії встановила факт зривання пломб на шахті імені Карла Маркса, встановлених за рішенням Держгірпромнагляду.

За його словами, роботи з видобутку вугілля, зокрема й вибухові, могли стати причиною детонації для викиду газу і вугілля.