Тимошенко: необхідно будувати нові АЕС

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує на терміновості реалізації заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні під час наради на Запорізькій АЕС щодо ситуації і перспектив розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості України.

«Ситуація не райдужна. У нас щонайменше на півроку провалені всі завдання (фінансування, технічні роботи – УНІАН)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків необхідне для того, аби зсунути з «точки замерзання» ситуацію в ядерній енергетиці. Крім того, для досягнення вказаної мети, як додала прем`єр, необхідно будувати нові АЕС.

«Тут також багато проблем», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши, що на сьогодні практично втрачено енергетичний будівельний комплекс.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність підвищення безпеки експлуатації ядерних установок.

«Наша ключова мета – створення сучасної системи проектування і наукового супроводу експлуатації ядерних енергоблоків. Це означає, що ми повинні подивитися на всю галузь у повному комплексі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду і спеціалізованим науково-дослідним інститутам терміново затвердити програму будівництва нових енергоблоків АЕС, а також розробити комплексну програму продовження ресурсу діючих енергоблоків.

Проектний термін експлуатації реакторів типу ВВЕР, що експлуатуються на АЕС НАЕК «Енергоатом», становить 20 років. У 2010-2011 рр. закінчується термін проектної експлуатації 1-го і 2-го енергоблоків Рівненської АЕС, у 2012 – першого енергоблока Південно-Української АЕС.

Енергоблок №1 ПУАЕС, разом з 1-м і 2-м енергоблоками Рівненської АЕС, розглядаються «Енергоатомом» як пілотні енергоблоки в рамках «Комплексної програми робіт з продовження термінів експлуатації діючих енергоблоків АЕС», затвердженої розпорядженням Кабміну від 19 квітня 2004 року.