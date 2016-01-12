ЗМІ: названо терміни сьомої хвилі мобілізації в Україні

18:02, 12 січня 2016
Суспільство
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Рішення про проведення сьомої хвилі часткової мобілізації вже практично прийнято. До квітня-травня планується поміняти 40 тис. військовослужбовців, призваних під час четвертої черги часткової мобілізації, яка пройшла в січні-квітні 2015 року.

/ telegraf.com.ua

Про це пише "Апостроф" посилаючись на власне джерело в Міністерстві оборони. Приблизно половину з цієї кількості військові хочуть залучити на контракти терміном до півроку, а інші військовозобов'язані будуть мобілізовані.

Сьома хвиля мобілізації почнеться в кінці лютого - початку березня і триватиме близько двох місяців. "Але якщо ситуація на фронті загостриться - терміни підготовки мобілізованих можуть дещо збільшитись", - уточнило джерело в Міноборони, додавши, що до цього часу відомство має намір уточнити потребу військ в тих чи інших фахівцях.

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"Вірогідність того, що сьома хвиля буде - дуже велика, - заявило "Апострофу" джерело в Міноборони. - У будь-якому випадку нам необхідно поміняти 40 тис. осіб, призваних під час четвертої хвилі у січні-квітні минулого року". За словами співрозмовника видання, контракти будуть підписані з 20 тис. осіб, які були раніше мобілізовані і вже отримали певну військову спеціальність. "Зараз ми проводимо роботу з військкомами, щоб вони залучали таких людей на службу. Інша ж частина - приблизно 20-25 тис. чоловік, будуть призвані".

Також джерело в Міноборони повідомило, що в даний час військкомати з'ясовують, яка кількість військовозобов'язаних має право на відстрочку за станом здоров'я, сімейним станом, або якими-небудь іншими передбаченими законом обставинами.

Джерело в Міноборони наголосило, що система підготовки мобілізованих буде змінена для того, щоб не заповнювати військові частини "гарматним м'ясом". "Рядові будуть призиватися в одні навчальні центри, сержанти - в інші, а офіцери будуть направлятися на курси підготовки при вищих військових навчальних закладах...", - пояснив співробітник військового відомства.

За його словами, під час сьомої хвилі будуть призиватися представники тільки військових спеціальностей: інженери, танкісти, артилеристи, механіки-водії, оператори-навідники.

Про свою готовність підтримати сьому хвилю заявив у понеділок президент Петро Порошенко. Щоправда, глава держави підкреслив, що ініціатива щодо проведення мобілізації повинна йти від керівництва Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

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