Порошенко заявляє про готовність оголосити чергову мобілізацію у разі потреби

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу у Тернополі.

При цьому Порошенко наголосив, що відповідна ініціатива має виходити з боку Міністерства оборони та Генерального штабу.

«Наразі, не зважаючи на скорочення обстрілів, ми вимушені тримати добре озброєння і значний контингент українських військ вздовж лінії зіткнення. Звільнення української території – це не лише робота дипломатів, не лише політико-дипломатичні зусилля української влади, а й міцні Збройні сили, в чіткій координації з якими ми будемо забезпечувати виконання Мінських угод. Якщо для цього буде потрібно і з цією ініціативою (оголошенням мобілізації – УНІАН) вийде керівництво Збройних сил, я її підтримаю», – сказав Порошенко.

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За його словами, у разі озвучення такої ініціативи відповідний законопроект одразу буде внесено на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Адміністрації президента заявляли, що необхідність у проведенні сьомої хвилі мобілізації визначатиметься і залежатиме від внутрішнього та зовнішнього військово-політичного стану.

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Нагадаємо, в Україні через ситуацію на Донбасі, спричинену вторгненням російських військ, 210 тис. українців прийшли на військову службу за шість хвиль мобілізації.

21 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що жодних причин для оголошення чергової хвилі мобілізації не існує.