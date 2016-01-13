Одеські прикордонники затримали турка, розшукуваного Інтерполом за організацію ОЗУ

Як повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби, 12 січня в пункті пропуску «Кучурган» прикордонники затримали громадянина Туреччини.

«В ході перевірки документів на одного з пасажирів, який знаходився в автомобілі Ford і прямував з Тирасполя до Одеси, спрацювала база даних Інтерполу», - сказано в повідомленні.

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Встановлено, що затриманий перебував у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Туреччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, серед яких організація та участь у злочинному угрупованні та хуліганство.

Про затримання злочинця повідомлено черговому Українського бюро Інтерполу в Києві. Чоловік переданий співробітникам поліції.