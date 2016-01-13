Соціологи: 75% мешканців Донбасу підтримують єдність України, але на різних умовах

Третина населення підконтрольних Україні територій Донецької і Луганської області підтримують той розвиток ситуації, при якому весь Донбас залишиться у складі країни на колишніх умовах. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг".

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Згідно зі статистикою, 32% опитаних мешканців цих районів хочуть, щоб обидві області в повному складі залишилися частиною України. Ще 35% хочуть бути частиною України, але з розширеними повноваженнями внаслідок реформи децентралізації. Автономію підтримують 8%, а 7% - хочуть стати частиною РФ.

По всій території України 53% респондентів підтримали цілісність країни і 20% - розширення повноважень Донбасу через децентралицию.

Дослідження проводилося з 19 по 30 листопада серед 1800 осіб старше 18 років у всіх регіонах, за винятком окупованого Криму і підконтрольних бойовикам територій Донбасу. Додатково у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей було опитано 1284 респондента.