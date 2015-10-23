Медики навчилися прогнозувати смерть здорової людини від майбутніх інфекцій

Вивчивши 10 тис. добровольців, дослідники виявили побічний продукт запальних процесів - біомаркери GlycA. По всій видимості, високий рівень GlycA в крові є наслідком активної хронічної інфекції або аномально активних імунних реакцій, передає Lenta.ru з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Cell Systems. Пов'язані з GlycA запальні процеси роблять людину більш вразливою до небезпечних інфекцій.

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Серед на перший погляд здорових індивідів підвищений рівень GlycA 9 (який зберігається протягом багатьох років) поєднувався з безліччю запальних цитокінів, а також експресією генів, що вказують на підвищену активність нейтрофілів (тип лейкоцитів). Все це - ознаки хронічної запальної реакції всередині організму. Крім того, аналіз лікарняних записів та свідоцтв про смерть показав, що підвищений GlycA посилює ризик тяжких інфекцій, насамперед пневмонії і зараження крові.

Вченим поки неясно, як відрізнити високий рівень GlycA через хронічну мікробну інфекцію від помилкової реакції імунної системи людини.

"Нас чекає багато роботи, щоб зрозуміти, чи можна якось знизити ризик. Особисто я не хотів би знати, що в мене підвищений ризик занедужати або померти через біомаркера GlycA, якщо лікарі не можуть нічого з цим зробити", - заявив співавтор статті Йоганнес Кеттунен з Університету Оулу.

У 2015 році колектив шведських учених розробив п'ятихвилинний онлайн-тест, що дозволяє, на їхню думку, адекватно оцінити ймовірність померти в найближчі п'ять років - у чоловіків і жінок середнього віку (40-70 років). Тест складається з 13 питань для чоловіків і 11 - для жінок.