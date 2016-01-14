На Харківщині від свинячого грипу померли п'ятеро людей

На Харківщині протягом грудня-січня зафіксовано п’ять летальних випадків внаслідок захворювання грипом A/H1N1 (свинячий грип).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Галину Сіроштан.

«На жаль, ми маємо на сьогодні летальні випадки від вірусу грипу А/H1N1. Це чоловіки від 41 до 48 років. З 5 померлих - 3 мешканці Харкова і 2 - області (Сахновщинський і Великобурлуцький райони). Хворі звернулися за допомогою запізно - на 5-9 дні захворювання, коли виникли ускладнення», - наголосила Сіроштан.

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За її словами, в області є всі можливості для проведення діагностики «свинячого» грипу та ідентифікації за типами грипу. Наразі вірус типу А/H1N1 було підтверджено в 25 хворих у Харківській області. На сьогодні в реанімації обласної інфекційної лікарні знаходяться 6 пацієнтів з середнім та важким перебігом хвороби.

При цьому, за словами Сіроштан, сьогодні говорити про епідемію грипу в Харківській області не має підстав, однак всі медичні заклади регіону готові до роботи в умовах підвищення рівня захворюваності населення на ГРВІ.

«Департаментом охорони здоров’я ХОДА було видано наказ, у якому чітко розписано дії медичних працівників в разі виникнення перших випадків захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання, проведено низку навчань з медичними працівниками, чітко оговорені обов’язки сімейних лікарів, лікарів стаціонарів, терапевтичних відділень і т. д. Через зростання кількості викликів екстреної медичної допомоги було введено додатково 20 бригад, які дозволили зменшити навантаження», - сказала Сіроштан.