Кабмін візьме бомжів на облік

Кабінет міністрів України своєю постановою від 30 березня затвердив Типове положення про центр обліку бездомних громадян.

Згідно з положенням, Центр визначається як спеціалізований заклад соціального захисту, утворений для ведення обліку громадян, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в якому можуть бути зареєстровані.

Центр утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та йому підпорядковується.

Основними завданнями центру є виявлення та ведення обліку бездомних громадян, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством.

Центр веде первинний облік бездомних громадян та створює інформаційний банк даних на електронних і паперових носіях, видає посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики; сприяє реєстрації переважного місцезнаходження бездомних громадян відповідно до законодавства, сприяє працевлаштуванню.

До роботи у центрі можуть залучатися відповідно до законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.

Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел.

Типове положення затверджено відповідно до статті 7 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”.