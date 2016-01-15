У Запоріжжі "Правий сектор" і самооборона вимагали відставки прокурора області, в хід пішли яйця (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 9.00 понад 100 людей вишикувалися перед центральним входом у будівлю прокуратури області з плакатами: «Прокурор покриває свою банду», «Горбачов - подільник Шацького», «Шацький відпустив озброєного бандита», «Шацький продався сам - продасть Україну» тощо і вимагали спочатку відставки прокурора області, потім зустрічі з представниками керівництва прокуратури.

Як розповів УНІАН прес-секретар «Народної самооборони Запорізької області» Антон Алексєєнко, підставою для проведення акції стала «ситуація зі справою Валер'яна Горбачова», якого 5 січня затримали самооборонівці в Запоріжжі з пістолетом, після чого в його автомобілі було виявлено наркотиками і листівки сепаратистського змісту.

«Ми сьогодні протестуємо під прокуратурою та вимагаємо відставки прокурора тому, що з його подачі зараз намагаються «спустити на гальмах» справу так званого «активіста Горбачова», раніше, до речі, неодноразово судимого", - розповів прес-секретар.

"За нашими даними, саме прокурор перешкоджає відкриттю проти нього кримінального провадження та збору доказової бази. Наприклад, автомобіль, на якому був затриманий Горбачов, зараз вже спокійно їздить вулицями міста, тобто експертизи не проводяться, відбитки не знімаються, тому що прокурор вирішив, що в діях Горбачова відсутній склад злочину», - наголосив Алексєєнко.

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Акція протесту тривала близько півтори години. Після чого її учасники, так і не дочекавшись представників прокуратури, закидали будівлю прокуратури області яйцями.

Сам Шацький повідомив УНІАН, що проведення акції перед будівлею прокуратури, на його думку, невиправдане.

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«Матеріалами по Горбачову займається Жовтневе відділення поліції. І зброя, і наркотики – це підслідність поліції», - сказав прокурор.

Довідка УНІАН. Скандально відомого мешканця Запоріжжя, учасника антимайдану Валер'яна Горбачова було затримано представниками Народної Самооборони Запоріжжя 5 січня з пістолетом Макарова. Після цього в автомобілі було виявлено наркотики і листівки сепаратистського змісту.