Резонансне ДТП у Києві: Аваков знову висловився за "тотальну і безжальну" переатестацію всіх суддів

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи рішення суду про можливість внесення застави у 137 тисяч гривень донецькому "мажору" Станіславу Толстошеєву, підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП в Києві.

"Наполягаю - потрібно повне перезавантаження всіх судів – як для відновлення якості суду, так і довіри людей до суду. Тотальна, безжальна у своїй перезрілій необхідності, переатестація всіх суддів - всіх, які бажають працювати та мати довіру людей в оновлених судах; набір в суди людей не з системи, носіїв нової ідеології честі - єдиний вихід зберегти державність України", - йдеться в повідомленні.

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"Які би ми не були успішні в інших реформах і боротьбі з ворогами країни - державність впаде під гниллю несправедливості та хабарів", - наголосив Аваков.

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА СУДОВ - ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ - ИНАЧЕ - ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПАДЕТ ПОД ГНИЛЬЮ НЕСПРАВ... Posted by Arsen Avakov on Friday, January 15, 2016

Читайте такожАваков про критику ВСУ щодо ідеї звільнити всіх суддів: "Плювати на таку корпоративність"

Раніше УНІАН повідомляв, що голова МВС Арсен Аваков пропонує на три місяці зупинити роботу судів в Україні для формування нової судової системи. На його думку, необхідно повернутися до радикального проекту, на якому наполягав свого часу «Народний фронт», але не отримав підтримки. "Тоді йшлося про повну(!) заміну суддівського корпусу. Повне перезавантаження – з новим набором, професійним конкурсом і реальною зовнішньою атестацією нинішнього суддівського корпусу", - сказав Аваков.